RC Lens : Haise donne un tuyau à l’OM contre l’ASSE

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Au terme d'un match rythmé et dans un stade Bollaert-Delelis en fusion, le RC Lens et l'AS Saint-Etienne se sont quittés dos à dos (2-2) à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1.

Après la rencontre, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a donné un tuyau à l'Olympique de Marseille, qui affrontera le club du Forez à l'Orange Vélodrome, le 28 août prochain.

"L’ASSE a une belle équipe, avec un bloc très compact et une capacité à faire mal dans les transitions", a déclaré le coach lensois en conférence de presse d'après-match. L'OM sait donc à quoi s'en tenir pour la réception des Verts.

🎙️ #LeDébrief après #RCLASSE



💬 Franck Haise : « Beaucoup de choses positives dans notre animation, dans la structure de l'équipe. »



💬 Jonathan Gradit : « L'engouement était incroyable. Un peu frustrés de ce résultat, on aurait aimé apporter une victoire à notre public. » pic.twitter.com/9dbi0PgPJy — Racing Club de Lens (@RCLens) August 15, 2021