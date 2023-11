RC Lens : Haise écarte une explication au nul décevant à Lorient

Zapping But! Football Club RC Lens : Leca a-t-il manqué de respect à Fofana avec sa déclaration ?

Une semaine après sa belle victoire contre le FC Nantes (4-0), le RC Lens n'a pu confirmer sa remontée au classement à l'occasion de son déplacement à Lorient (0-0) samedi. Les Sang et Or ont dominé (57,3% de possession de balle, 14 tirs à 7) mais ils n'ont pas eu le coup de reins nécessaire pour dépasser les Merlus. Chose qui leur est arrivé à plusieurs reprises déjà en cette saison où ils renouent avec l'Europe et donc avec les semaines à deux matches.

Pas de traditionnelle baisse physique pré-C1

Mais a priori, le physique n'est pas l'explication du nul décevant à Lorient. Le journaliste de l'AFP Laurent Mazure a regardé les statistiques individuelles de chaque Sang et Or et en est arrivé à cette conclusion. "A Lorient, le RC Lens a effectué exactement le même nombre de courses à intensité que contre Nantes, et est dans ses standards, a-t-il écrit sur Twitter. Idem en sprints et en kilomètres parcours. Donc aucune baisse (pas comme au Havre) constatée à ce niveau avant un match de Ligue des champions."

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

Facundo Medina :



- 2e lensois en kms parcourus/3e en courses à haute intensité

- 109 ballons touchés (record de 110 cette saison pour Danso)

- 18 ballons récupérés (et non 19, après vérification)

- 3 tacles réussis sur 4#RCLens https://t.co/VBQ9Nwfkdp — Laurent Mazure (@Laurentmazure) November 5, 2023

