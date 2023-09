RC Lens : Haise encense ses joueurs après Séville, Wahi prend un taquet !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens l’a fait ! Menés au score d’entrée, les Sang et Or ont subi face au Séville FC mais ont finalement pris la mesure de cette équipe en égalisant sur un magnifique coup-franc d’Angelo Fulgini pis en faisant jeu égal.

« On va prendre le point qu'on a a mérité. On a fait un match complet et, ce point, on le prend avec plaisir, a analysé Franck Haise. Il fallait répondre à cette entame très forte de Séville, et au-délà de ça au but encaissé. Les joueurs ont fait preuve de caractère, de personnalité. Au fur et à mesure du match, on a répondu présent et ç’a amené de la confiance. J'attendais qu'on soit à la hauteur collectivement et on l'a été. C'est important actuellement d'avoir ce caractère, de montrer que Lens est toujours là avec ses valeurs, son ADN et sa qualité de son jeu aussi. Ce qui est certain, c'est que la qualité dans un match de ce niveau, c'est l'intensité. Les joueurs l'ont mise, ça doit être un mètre étalon pour la suite et ça doit aussi donner beaucoup de confiance au groupe, même si dès dimanche (contre Toulouse), les compteurs seront remis à zéro. Quand on a la chance d'être là, on vit ce genre de moments. C'est magnifique. On a disputé un vrai match de C1 et du banc, ça se voyait. Elle est différente de 99% des matches de L1. »

« Il a ce côté confiance qu’il doit vite régler »

Parmi les joueurs du RC Lens les mieux notés de cette rencontre : Jonathan Gradit. Crédité d’un 7 dans L’Équipe, le défenseur central a été au rendez-vous européen. Elye Wahi, pas vraiment. « Wahi n’a pas marqué mais il a été intéressant par ses courses. Il est jeune, il a une marge de progression, a analysé José-Karl Pierre-Fanfan Il a ce côté confiance qu’il doit vite régler, il va le régler en marquant. Il a eu des situations en un contre un, il a parfois fait les mauvais choix, il faut qu’il ait plus confiance en lui et en ses qualités. »

