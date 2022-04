RC Lens : Haise enregistre deux retours majeurs avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : le club doit-il recruter définitivement Kalimuendo ?

A quatre journées de la fin du championnat, le RC Lens est 7e, à trois longueurs des places européennes. S'il semble compliqué d'aller chercher un ticket pour la Champions League, vu que l'OM (2e) est 11 points et le Stade Rennais (3e) à 5, en revanche, tout est possible pour l'Europa League ou l'Europa League Conférence. Mais, pour cela, il faudra presque réaliser un sans faute pour les Sang et Or.

En prévision du choc de samedi contre le FC Nantes à Bollaert, Franck Haise a enregistré deux bonnes nouvelles : les retours à l'entraînement de Facundo Medina et Patrick Berg. Le défenseur argentin et le milieu norvégien ont manqué le déplacement à Paris (1-1) le week-end dernier pour des pépins physiques. Selon le compte Twitter MSV Foot, ils s'entraînent de nouveau normalement et postuleront à une place dans le onze samedi à 17h.

Raphaël Nouet

Rédacteur