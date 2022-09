RC Lens : Haise enregistre un retour très attendu

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Arrivé le 1er juillet en provenance de New England, le Polonais Adam Buksa n'a pour l'instant porté le maillot du RC Lens qu'en match amical. La faute à une blessure contractée pendant la préparation. Mais, bonne nouvelle, l'avant-centre de 26 ans participe désormais aux entraînements collectifs après avoir effectué des séances individuelles la semaine dernière. Il pourrait bientôt débuter officiellement sous les couleurs sang et or. En conférence de presse, Franck Haise avait dit tout le bien qu'il pensait de son nouveau joueur : « Adam est quelqu’un de très exigeant et un grand professionnel. Il a voulu voir quasiment tous nos matches, même à l’extérieur. Il est venu à Monaco par ses propres moyens. Il ne voulait pas déranger le groupe. Il veut voir tous les matchs pour se rendre compte de nos animations, la manière dont on défend et on attaque. Il y a des choses déjà ancrées. Il s’entraînait souvent en décalé, ce qui lui permet aussi de regarder les entraînements ». 👋🏼 Adam Buksa qui reprend les entraînements. Quelle bonne nouvelle !



Une solution en plus pour Sir Haise - je ne doute pas sur le fait qu’il sera, parfaitement, quoi en faire !✨ pic.twitter.com/mwS9X7jnaH — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) September 6, 2022

Pour résumer Recruté cet été, Adam Buksa n'a pas encore joué un match officiel avec le RC Lens car il s'est blessé lors de l'intersaison. Mais, bonne nouvelle, il participe à nouveau sans problème aux entraînements collectifs et pourrait donc bientôt figurer sur les feuilles de match.

