RC Lens : Haise est reparti avec un blessé de Linas-Montlhéry

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Grâce aux buts coup sur coup de Seko Fofana (72e) et Florian Sotoca (77e), le RC Lens a disposé ce samedi de Linas-Montlhéry (2-0), pensionnaire de National 3, pour se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe de France. Mais l’entraîneur artésien, Franck Haise, est reparti avec une mauvaise nouvelle d’Île-de-France.

Podcast Men's Up Life

Alerte pour Sotoca

En effet, Florian Sotoca, auteur du deuxième but lensois après être entré à l’heure de jeu, s’est blessé à une cuisse. « Florian a ressenti une gêne musculaire au niveau de la cuisse », a confié Franck Haise en conférence de presse d’après-match. « C’est après le but. J’ai ressenti une petite gène au niveau du quadriceps. Je ne pense pas que ça soit très grave mais c’est toujours embêtant. On va voir avec les images et on verra bien », a précisé l’ancien Grenoblois.

🎥 Les buts de la rencontre.



ESA Linas Montlhéry 0️⃣-2⃣ RC Lens#ESALMRCL #CoupeDeFrance pic.twitter.com/h7Eipe4iVA — Racing Club de Lens (@RCLens) January 7, 2023

Pour résumer Florian Sotoca a ressenti une douleur à une cuisse lors de la victoire ce samedi du RC Lens face à Linas-Montlhéry (2-0) en 32e de finale de la Coupe de France.



Fabien Chorlet

Rédacteur