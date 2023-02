RC Lens : un anniversaire pour Haise et une causerie qui a tout changé

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Il ne sont que cinq, dans l'effectif du RC Lens, à avoir vécu l'arrivée de Franck Haise sur le banc, il y a pile trois ans, en remplacement de Philippe Montanier. Dont Jonathan Gradit, qui a livré ses impressions sur son entraîneur à La Voix du Nord. Où l'on sent tout le respect que les joueurs peuvent avoir pour ce technicien très humain. Et porté sur le jeu. Le défenseur central évoque d'ailleurs la causerie ayant précédé le premier match dans l'élite, en août 2020. Selon lui, elle a constitué un tournant dans l'aventure du club artésien. "La première causerie en Ligue 1 (à Nice, le 23 août 2020, défaite 2-1) a été super importante et marquante. On a parfois des coachs frileux qui disent : "On va jouer le maintien". Lui, son discours avait été ambitieux : si on passait par du jeu, on gagnerait. C'est beau pour une première causerie. Qu'on affronte Paris ou, sans manquer de respect, Ajaccio ou Angers, il garde la même philosophie, avec la même motivation, sans trop hausser le ton. Mais quand il le hausse, on le comprend aussi... Il félicite chaque joueur qui atteint les 100 matches. C'est bête, mais ça touche. Il vit le foot à fond, mais est aussi beaucoup sur ce côté positif, humain. Un jour où il a eu moins de prise ? Je n'en vois pas beaucoup, voire pas du tout." 📍 Montpellier

✈️ 1h30

☁️ 12 degrés

🔜 #MHSCRCL #Racingside pic.twitter.com/c31rGO3BRW — Racing Club de Lens (@RCLens) February 24, 2023

Pour résumer Ce samedi soir (21h), le match contre Montpellier à la Mosson marquera le troisième anniversaire de l'arrivée de Franck Haise sur le banc du RC Lens. Jonathan Gradit, qui est là depuis ses débuts, se souvient de sa première causerie en Ligue 1, face à l'OGC Nice.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life