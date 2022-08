RC Lens : Haise et les Sang et Or ont mis fin à une malédiction vieille de 16 ans contre Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Dimanche, le RC Lens a fait vibrer Bollaert en s'imposant 3-2 face à Brest. Les Sang et Or ont trouvé le moyen de se faire des frayeurs dans les 25 dernières minutes en encaissant deux buts. Mais le triplé de Florian Sotoca avait assuré l'essentiel, à savoir les trois points. Et mine de rien, c'est un sérieux exploit qu'on réussi les troupes de Franck Haise, comme l'a révélé La Voix du Nord !

En effet, cela faisait seize ans que le Racing n'avait plus débuté une saison de Ligue 1 par une victoire. A l'époque, ils avaient battu Troyes (1-0). Après cela, ils ont concédé un nul et cinq défaites, entrecoupés d'un long passage en Ligue 2. Débuter par ces trois points est donc de bon augure quand on sait que le club n'y est notamment pas parvenu ces deux dernières saisons, ce qui ne l'a pas empêché de terminer à la 7e place.