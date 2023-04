RC Lens : Haise évacue un premier doute colossal avant l’AS Monaco

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens a évité le pire. Alors que la tenue du match de Top 14 de samedi dernier entre le Racing 92 et Bordeaux-Bègles avait laissé craindre des doutes sur celle du match de Ligue 1 dans deux jours à Bollaert-Delelis, la pelouse serait en très bon état. La pelouse de Bollaert en bon état Selon L’Équipe, le club artésien assure que les conditions météorologiques (alternance pluie-soleil, température d'au moins 16° C. ce jeudi) ont notamment favorisé sa croissance rapide. Deux tontes sont programmées jeudi et vendredi. L’ancien traçage des lignes de rugby ne devrait même pas être perceptible par les non-initiés ! Un vrai coup dur pour le #RCLens :https://t.co/FrUtf1jbAh — Lensois.com Live (@LensoisComLive) April 20, 2023

Pour résumer Selon le RC Lens, la pelouse du stade Bollaert-Delelis est en bon état pour la réception de l’AS Monaco, samedi dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1 (21h). Une rencontre de Top 14 entre le Racing 92 et l'UBB y avait eu lieu le week-end dernier et laissait présager le pire.

