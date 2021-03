RC Lens : Haise évoque la course à l'Europe avant la réception du FC Metz

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Avec ses deux victoires de la semaine (1-0 sur Rennes, 3-1 contre Brest), l'Olympique de Marseille est remonté à la 5e place du classement, deuxième billet qualificatif pour l'Europa League. La 6e place pourrait également envoyer en ex-C3 à condition que l'un des quatre premiers remporte la Coupe de France. En attendant de savoir si ce sera le cas, les clubs sont fixés sur la 5e place, que le RC Lens pourrait reprendre aux Marseillais s'il bat le FC Metz à Bollaert cet après-midi.

"Pas une personne y pense"

Interrogé par RMC sur les ambitions de son équipe pour la fin de saison, Franck Haise l'a joué modeste… pour le moment. "Evidemment, on n’est pas préparés en début de saison pour jouer l’Europe loin de là, il n’y a pas une personne qui y pense et dans l’environnement du club, il n’y a pas une personne qui y pense non plus."

"On est à 10 journées de la fin, moi je ne parle pas d’Europe, j’ai parlé de maintien, je n’en parle plus, je parle de finir le mieux possible et je parle surtout de préparer le match de Metz, qui va être très compliqué, du mieux possible. Il peut se passer pas mal de choses d’ici la fin de saison. Avançons tranquillement et si on a le bonheur d’être à une bonne place à une ou deux journées de la fin, on verra plus précisément ce qu’il en est."