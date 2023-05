RC Lens : Haise exprime sa fierté après la qualification pour la Champions League

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

C'est officiel, le RC Lens disputera le tour de poules de la prochaine Champions League. Vingt-et-un ans après, les Sang et Or vont retrouver la plus prestigieuse des compétitions continentales grâce à leur succès 3-0 sur Ajaccio ce soir dans un Bollaert en fusion. Les supporters artésiens ont longuement chanté après le coup de sifflet final et célébré comme il se doit la récompense d'une montée en puissance linéaire depuis quatre ans.

"Si je suis ému ? Pas trop"

Mais si les joueurs ont également participé à la fête, Franck Haise, lui, s'est montré très pondéré dans sa déclaration d'après-match à Prime Vidéo : « Je suis très heureux du travail accompli collectivement depuis 3 saisons. Je suis très très fier de ce qu’on a réalisé. Fier de tout un club. Si je suis ému ? Pas trop ». Peut-être parce que l'issue de cette saison ne faisait plus guère de doutes depuis trois semaines et la victoire sur l'OM (2-1)...

Pour résumer Après son succès 3-0 sur Ajaccio, le RC Lens est assuré de terminer 2e de Ligue 1 et donc de participer au tour de poules de la Champions League. Un achèvement que Franck Haise a pris avec beaucoup de fierté mais peu d'euphorie.

