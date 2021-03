RC Lens : Haise face à deux nouvelles inquiétantes contre le RC Strasbourg

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Le match ne payait pas de mine en début de saison mais il vaudra sans doute le détour dimanche. À la Meinau, le RC Strasbourg accueille en effet le RC Lens avec l’obligation de prendre des points pour éviter de se donner des sueurs froides dans la course au maintien (13h).

Pour partir un peu plus rassurés, les supporters du RCSA peuvent s’appuyer sur les antécédents entre les deux formations. Comme le rappelle le dite Direct Racing, les joueurs de Thierry Laurey l’avaient emporté au match aller sur la pelouse de Bollaert (0-1) et n’ont d’ailleurs plus perdu contre les Sang et Or depuis trois confrontations.

L’autre bonne nouvelle pour le RC Strasbourg vient des DNA et concerne Habib Diallo. Sorti après quelques minutes de jeu face au Stade Rennais ce week-end (0-1), l’attaquant sénégalais ne souffre que d’une petite entorse alors qu’une torsion était redoutée. Laurey devrait donc compter sur lui dimanche contre le RC Lens. Pas de quoi rassurer une défense artésienne en souffrance samedi devant le FC Metz (2-2).