RC Lens : Haise a parlé de Thomasson, de l'OM et de constance avant d'affronter Auxerre

Tout le monde sur le pont, Thomasson qualifié

"Nos blessés longue durée sont évidemment toujours à l'infirmerie. On récupère Salis (Abdul Samed), qui était suspendu. Pas de chose particulière à l'heure où on se parle. Concernant Adrien (Thomasson), il devrait être qualifié. Depuis la remontée en L1, le profil de ce dernier nous intéressé. On le suit depuis longtemps. Personnellement, j'ai commencé à le suivre quand il a été prêté en National à Vannes. J'étais alors juste à côté, avec la réserve de Lorient. C'est un joueur avec un gros volume de jeu, très intéressant. Il évolue dans un secteur de jeu où les postes n'étaient pas doublés puisqu'on a trois joueurs pour deux places. Il a fait toute la saison avec Strasbourg, donc il est en forme. Il peut donc débuter un match ou entrer en cours de match."

Ses regrets à Strasbourg

"A froid comme à chaud, j'ai la même analyse. On a fait face à un bloc regroupé, dense sur le plan athlétique. L'équipe en face était motivée par le changement d'entraîneur dans la semaine. Notre animation offensive a été bonne voire très bonne par séquences. Le gardien alsacien a fait une partie exceptionnelle, notamment sur la fin. Mais on a eu des manques sur des coups de pied arrêtés, sur des situations de transition. Au final, même si on a eu plus d'occasions nettes, le match nul est mérité."

Il se méfie d'Auxerre

"Auxerre a prouvé qu'il pouvait jouer dans différents dans une défense à cinq. Il vient de perdre largement à domicile. Quand c'est le cas, on a envie de montrer un autre visage, d'avoir un autre résultat. Je pense qu'ils seront très bien organisés. Quel que soit le contexte ou l'adversaire, il faut essayer de les démarrer fort et les terminer fort. Tout en essayant d'être impactant entre les deux (sourire). Ce qui m'intéresse, c'est d'être impactant dans la durée."

Le retour de l'OM

"On regarde partout. On sait que Marseille, Monaco, Rennes et d'autres sont amenés à être presque tout en haut. On va essayer de s'accrocher à ce que l'on fait de bien, à notre état d'esprit, à la qualité des joueurs. C'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui va compter lors de la deuxième partie de saison."