RC Lens : l'analyse des Canaris, le petit coup de mou... Haise a confiance en ses hommes avant Nantes !

Son analyse sur Nantes

« Nantes est un digne représentant français en Europe. L'équipe est restée dans son projet face à la Juve, très organisée. Je comprends pourquoi ils encaissent si peu de buts. Il y a une profondeur de banc, ils auront de la fraîcheur pour dimanche. »

Haise a confiance en ses hommes

« Le discours pour gagner de nouveau ? C'est collectif, ça passe par le travail, nos datas sont bonnes, j'ai confiance en mon groupe. Tous les gros du championnat ont eu des séries difficiles. 30 matches pour une seule défaite, ça n'arrive pas partout. »

La défaite à Lyon

« À Lyon on fait un bon match. On a revu les buts et surtout le premier. Je voulais leur montrer que les buts viennent toujours d'erreurs. Ce but, c'est une succession de petites erreurs, de 5, 6 joueurs. »

Le coup de moins bien

« On doit prendre du recul sur la série de matchs. Ça permet de faire un peu de vidéo, de voir ce qui a été, ce qui a moins été. On encaisse peu mais on encaisse toujours. Puis offensivement, on voit le ratio, on centre beaucoup mais finalement on marque peu. »

Des propos rapportés par Lensois.com.