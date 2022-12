RC Lens : Haise fait le point sur la reprise et voit un signe très prometteur pour l'avenir

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Arrivée au Marbella Sports Center, la délégation du RC Lens a eu la surprise de croiser celle de l'Olympique de Marseille, qui effectue un stage au même endroit. Cela donne des scènes cocasses où l'on voit Franck Haise et Igor Tudor échanger, de même que des joueurs des deux équipes. L'entraîneur du Racing, justement, a fait un point sur la reprise de l'entraînement pour le site Lensois.com. Et un signe qui ne trompe pas l'incite à l'optimisme pour la deuxième partie de saison.

"Ça s’est bien passé, dès le premier entrainement. On a fait une grosse semaine de travail à La Gaillette et c’était déjà très bien. Il y a aussi l’intégration de Julien Le Cardinal et de quelques jeunes avec nous sur la préparation (Nolan Bonte, Yacouba Barry, Rémy Labeau-Lascary, Flavio Da Silva et Ayanda Shishuba). A chaque fois, il y a trois tables de joueurs et ils sont disséminés, les plus anciens les ont intégrés et ça, c’est toujours bon signe ! On a doublé des séances et on a prévu une activité pour ce jeudi avec le groupe, avant de jouer samedi en 4 fois 30 ou 25 minutes face à Montpellier samedi à 16h."