RC Lens : Haise fait un constat accablant après Montpellier

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Dans le dur ces dernières semaines, le RC Lens a laissé échapper deux nouveaux points en concédant samedi dernier le match nul sur la pelouse de Montpellier (1-1), dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Franck Haise a fait un constat accablant sur son équipe en 2023.

"Au classement de la Ligue 1 de l’année 2023, on est 10e"

"Sur la période, actuellement, on pourrait être totalement dans le dur dans la maitrise, sur le plan offensif ou athlétique, or ce n’est pas le cas. Simplement, je suis déçu pour mon groupe, pas pour moi, mais pour mes joueurs parce qu’ils donnent beaucoup et la récompense n’est pas au niveau de l’investissement et de la qualité de nos matches. Au classement de la Ligue 1 sur l’année 2023, on est 10e", a constaté l’entraîneur lensois devant la presse. Trois victoires, quatre matchs nuls et 2 défaites, c’est le bilan des Sang et Or en championnat depuis le début de l’année 2023.

