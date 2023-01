RC Lens : Haise annonce un coup dur avant l'OGC Nice

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le point médical "Alexis Claude-Maurice a un problème de genou. On va profiter du fait qu'il ne peut pas jouer contre Nice pour qu'il récupère. Sinon il n'y a rien de particulier concernant le groupe." L'OGC Nice "Nice a une dynamique de résultat depuis le changement de coach. Il y a eu aussi une dynamique dans les performances avec une autre façon de jouer : plus verticale, plus joueuse. Je ne sais comment évoluera Nice, mais il faudra répondre peu importe le scénario." Le match nul face à Troyes "Avant le match de samedi, Troyes n'avait pas évolué en bloc bas. Ils ont changé de système et d'animation contre nous. On les a aussi amenés à jouer en bloc bas, on a mis une grosse pression, une vraie maitrise." Son poste de manager général "Mon poste de manager général m'a amené plus de travail et moins d'heures disponibles pour couper." Le soutien des supporters "On va avoir plaisir de gouter à notre public et notre stade car on ne va pas y être souvent prochainement. Mais ils étaient présents en nombre à Troyes, ils nous ont aidé à aller chercher l'égalisation." Propos retranscrits par Lensois.com. Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Florian Sotoca avant #RCLOGCN #JourDeConf https://t.co/UQoXarcIEx — Racing Club de Lens (@RCLens) January 30, 2023

Pour résumer Franck Haise était présent ce lundi en conférence de presse au RC Lens à deux jours de la réception de l’OGC Nice, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. L’occasion pour l’entraîneur des Sang et Or de donner des nouvelles de son groupe.

