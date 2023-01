RC Lens : Haise fixe l'objectif en Coupe de France

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du 32e de finale de la Coupe de France contre Linas-Montlhéry, pensionnaire de National 3, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a été interrogé sur l'objectif du club artésien dans cette compétition.

"Essayer de gagner chaque match..."

"Essayer de gagner chaque match…. Après, on n’y arrive pas toujours mais ça commence par celui de Linas-Montlhéry. Le fait de jouer la Coupe, c’est un autre élément, c’est un match couperet à chaque fois. Face à une équipe qui a fait un parcours magnifique en Coupe l’an dernier, qui a battu une Ligue 1 3-0, si on n’est pas alerté, on ne le sera jamais. La Coupe de France est une alerte pour tous les clubs présumés supérieurs", a répondu le coach lensois. À noter que RC Lens n'a jamais remporté la Coupe de France dans son histoire malgré trois finales en 1948, 1975 et 1998.

Avant ESA Linas-Montlhéry - RC Lens ✍️



Franck Haise et Julien Le Cardinal se sont exprimés devant la presse à deux jours des 32es de finale de la @coupedefrance 👉 https://t.co/SJgLeKbH1O#ESALMRCL #CoupeDeFrance pic.twitter.com/qkemqkPNeP — Racing Club de Lens (@RCLens) January 5, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur