RC Lens : Haise garde un énorme motif d’espoir après Nantes

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille - RC Lens : le debrief

Le match de vendredi dernier à Nantes a confirmé que le RC Lens était au bout du rouleau. Impressionnant en première période, au terme de laquelle ils menaient 2-0, les Sang et Or ont fini par craquer, s'inclinant après avoir encaissé trois buts, dont le dernier dans le temps additionnel. Cela fait désormais cinq matches qu'ils n'ont plus gagné en Ligue 1. Simple coup de mou ou preuve qu'ils étaient en surchauffe en début de saison ? Le consultant de RMC Jonatan MacHardy opte pour la première hypothèse…

"J'ai entendu beaucoup de gens dire que Lens, c'est juste la belle histoire du début de saison et qu'ils vont retomber dans l'anonymat, a-t-il déclaré hier dans L'After. Mais pour moi, c'est un candidat au top 5, ils sont juste fatigués, au bout du rouleau. Rien n'est irréversible." Effectivement, le RC Lens a certes rétrograde à la 6e place mais il n'est qu'à quatre longueurs de la Champions League et à trois de l'Europa League…

🗣️💬 @Jonatan_M13 : "J'ai entendu beaucoup de gens dire que Lens c'est juste la belle histoire du début de saison et qu'ils vont retomber dans l'anonymat. Mais pour moi, c'est un candidat au top 5 et qu'ils sont juste fatigués, au bout du rouleau. Rien n'est irréversible." pic.twitter.com/GIGrotkOG4 — After Foot RMC (@AfterRMC) December 13, 2021