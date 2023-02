RC Lens : Haise hésite entre deux joueurs pour remplacer Danso face à Lorient !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Tombeur de Brest (3-1) au tour précédent, le RC Lens défiera ce jeudi (21h) Lorient en 8e de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Franck Haise sera privé de l'une de ses pièces maîtresses, Kevin Danso, suspendu.

Onana ou Barry pour remplacer Danso !

Pour remplacer l'Autrichien, l'entraîneur lensois a deux choix, comme il l'a confié en conférence de presse d'avant-match. "Jean Onana a déjà évolué en défense centrale donc c’est une possibilité à ce poste. Yacouba Barry en est une autre. Il évolue avec la réserve mais il a déjà de l’expérience avec nous à l’entraînement, que ce soit dans la charnière centrale ou en piston."

Avant FC Lorient-RC Lens ✍️



Les 8es de finale de la @coupedefrance approchants, Franck Haise et Angelo Fulgini se sont exprimés devant la presse ce mardi 👉 https://t.co/ajgHhSVyqE#FCLRCL #CoupeDeFrance pic.twitter.com/7m4yPXpOV3 — Racing Club de Lens (@RCLens) February 7, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur