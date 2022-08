RC Lens : Haise identifie ce qu'il a manqué aux Sang et Or à Ajaccio

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Franck Haise : « Je ne suis pas déçu de la performance. On savait que cela ne serait pas très simple. On a eu plus de ballons, plus d’occasions, plus de situations. Il faut en mettre une pour que ce soit un match différent. Il faut reconnaitre qu’Ajaccio a bien défendu, a mis beaucoup de courage et de générosité avec un bloc solide.

« Le terrain n'était pas facile »

Le terrain n’était pas facile. Il nous a manqué un peu de justesse. J’ai demandé en seconde période qu’on aille un peu plus haut dans l’intensité et on l’a fait, mais il faut prendre en compte les éléments avec notamment cette chaleur. C’est un match cohérent de notre part, il manque une étincelle. Il fallait contenir leur jeu direct, leur transition. On les a plutôt gérés correctement. Défensivement, on a fait un match solide, il en fallait un peu plus pour mettre ce but. Sur les centres, on n’a pas toujours fait les bons choix. Cela se joue à pas grand-chose. On peut avoir des regrets de ne pas avoir été plus juste dans les 20 derniers mètres. »