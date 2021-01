RC Lens : Haise ironise sur le calendrier et freine la revanche de Ganago contre l'OGC Nice

Le point sur l'effectif

« On fera le point sur les états de fatigue après l'entraînement. Pas de gros problème après Marseille. Loïc et Corentin sont toujours en entraînement individuel. Tout le monde est dispo et Cahuzac a purgé sa suspension. »

Sur le retour compliqué de Marseille

« On savait que la récupération serait moindre en dormant à Marseille. Mais dormir à Marseille ou pas il n'y avait rien de top. Puisque les décideurs ont voulu qu'on joue samedi... J'ai espoir que la récupération soit meilleure puisqu'on a gagné. Les joueurs ont été se coucher vers 1h-1h30 à Marseille, rien de problématique. Pour la cohésion du groupe qui est déjà bonne ou très bonne, ça ne peut que les renforcer. »

Un calendrier pas bien géré ?

« Personne ne nous a demandé si on voulait jouer dimanche ou samedi. Quand tout le monde joue de la même manière il n'y a pas de discussions. Nous comme Marseille, on aurait préféré avoir 24h de plus. 24h de plus permet de faire une vraie séance entre les deux matchs, de voir les états de forme avec plus d'intensité. Les titulaires ont juste fait de la récupération, on est déjà à la veille de Nice donc on ne peut pas taper très fort non plus. »

Lutter contre l'excès de confiance

« On sait qu'on a fait beaucoup de bonnes choses pour se donner une certaine marge sur le maintien. Dans notre esprit, on ne doit pas être confortable même si les points nous donnent de la marge. On doit être en recherche de progresser à chaque sortie. Quand je vois ce qu'on a produit en deuxième période à Marseille, sachant que la première période avait déjà des choses intéressantes malgré un manque de justesse. Continuons à progresser. »

Nice, un adversaire mieux préparé et dangereux

« Nice n'a pas joué cette semaine, a eu le temps de se préparer. Nous on a eu des matchs avec des récupérations à deux jours, et à chaque fois un voyage. Tout est à prendre en compte. J'ai fait trois changements dont un obligatoire, il est possible qu'il y en ait un peu plus. Au vu de la qualité d'une équipe qui jouait l'Europa League, il y a quand même du beau monde. J'ai notamment vu leur match à Metz. On sait la difficulté de jouer contre Metz. Une bonne partie du match, ils ont été solides et avec la qualité de ces joueurs, j'attends un match qui sera difficile. »

Haise évite le sentiment de revanche de Ganago contre Nice

« J'espère que les joueurs quels qu'il soient sont motivés. Mais la motivation, il faut toujours qu'elle soit orientée vers le collectif. Je ne parle pas pour « Gana » en particulier. Tant mieux si elle est un peu supérieure, mais il faut qu'elle soit tournée vers ce que demande l'équipe. Mais je n'ai pas trop de doutes pour ça. »

Haise prend l'exemple de Banza pour booster son groupe

« Il y a une chose qu'il faut comprendre. Je ne suis pas là pour maintenir la confiance des joueurs. C'est à eux de me donner en confiance en eux pour les titulariser. Si je vois que Simon est à la rue pendant deux mois, je ne vais pas le titulariser. S'il était titulaire contre l'OM, c'est parce qu'il m'a montré qu'il pouvait l'être. Quand les quatre attaquants me montrent des choses, j'ai des choix à faire. Simon me montre depuis plusieurs semaines qu'il ne lâche rien et étonnamment c'est lui qui marque. Son jeu de tête est un de ses points forts, c'est un des joueurs qui attaque le mieux la première zone. On avait étudié que parfois leur contrôle des adversaires dans la surface était compliqué. Il est bien venu dans le dos, avec un bon centre, ça facilite les choses. Ça prouve que quand Simon est dans cet état d'esprit, c'est normal qu'il soit dans le turn-over des attaquants. »