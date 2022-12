RC Lens : Haise juge la double confrontation face au Havre et les débuts de Le Cardinal

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens jouait ce samedi deux matchs amicaux face au Havre au stade Bollaert-Delelis. Après une large victoire lors du premier match (3-0), les Lensois ont été accrochés par les Havrais (0-0) lors de la deuxième manche. Après cette double confrontation, l'entraîneur artésien, Franck Haise, a livré son sentiment sur les deux rencontres et a jugé les débuts de Julien Le Cardinal sous le maillot sang et or.

"Le Cardinal s'est très bien adapté"

"On a pu donner beaucoup de temps de jeu à l’effectif pro et voir aussi des jeunes de la réserve, dont certains qui s’entrainent régulièrement avec nous. Ça permettait de remettre un peu en piste aussi les Mondialistes. C’est une bonne chose. Ne pas prendre de buts sur un long moment, c’est toujours encourageant même si sur le deuxième match, il y a eu plusieurs occasions pour Le Havre sur des situations de transition. On a fait un premier match très solide contre une belle équipe du Havre, qui n’est pas première de Ligue 2 pour rien. On a coupé seulement deux semaines, cela fait trois semaines qu’on est reparti même si cette semaine on a dû s’adapter et travailler sous le dôme sur synthétique. Et on a fait trois bonnes semaines de travail. On a retrouvé notre effectif au complet au cours de la semaine et Julien Le Cardinal s’est très bien adapté comme on l’a vu ce samedi. La saison ne s’arrête pas à la 15e journée, il faut donc bien repartir mais sur les premières semaines de reprises, les signaux sont positifs."

🎙️ #LeDébrief après cette double confrontation.



💬 Franck Haise : « On a montré que l’on était toujours solides et capables de marquer de très jolis buts. Ces deux rencontres ont permis de voir tout le monde. Dans l’ensemble, c’est une après-midi positive. »#RCLHAC pic.twitter.com/wbHCwC6w1Q — Racing Club de Lens (@RCLens) December 17, 2022

