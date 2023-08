RC Lens : Haise lâché par un titulaire indéboulonnable avant le PSG ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Cadre du RC Lens la saison dernière, sur et en dehors du terrain, Salis Abdul Samed marque le pas depuis le début de l’été. Déjà effacé en préparation, au point de se faire remonter les bretelles par Franck Haise, le milieu des Sang et Or est encore passé au travers dimanche contre le Stade Rennais (1-1). Décevant dans l’entrejeu, le joueur de 23 ans a même fait partie des flops de L’Équipe, héritant de la note médiocre de 4 pour sa prestation sans relief. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Abdul Samed flop de Lens « Pris par Kalimuendo après une perte de balle, il est revenu maladroitement sur l'attaquant et a concédé un penalty sévère qui a permis à Rennes de recoller (1-1, 53e). Dans le jeu, il a été bien moins influent que son comparse Andy Diouf et trop souvent frileux dans l'utilisation du ballon, comme à la récupération », observe le quotidien sportif. Du mieux sera forcément attendu pour le choc contre le PSG, samedi au Parc des Princes (21h). La une du journal L'Équipe du mardi 22 août pic.twitter.com/t0agOiUCL7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 21, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer S’il pensait avoir tapé dans le mille en secouant Salis Abdul Samed avant la réception du Stade Rennais, dimanche à Bollaert (1-1), Franck Haise n’a pas vu le milieu du RC Lens élever son niveau de jeu, décevant en ce début de saison.

Bastien Aubert

Rédacteur