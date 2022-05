RC Lens : Haise livre son sentiment en cas de non-qualification européenne

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens reçoit ce samedi l'AS Monaco, à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Les Sang et Or, qui pointent à la 7e place du classement, peuvent encore finir à la 5e place du classement, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa Conférence. Avant d'affronter les Monégasques, l'entraîneur lensois, Franck Haise, s'est exprimé au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a livré le sentiment qu'il aura si son équipe ne se qualifiait pas en coupe d'Europe.

"Il y aura une pointe de déception de ne pas offrir ça"

"Je n'utiliserais pas le terme "échec" parce qu'il y a deux ans, le RC Lens était en Ligue 2. Cela fait maintenant deux ans que l'on est remonté et qu'on est toujours dans le Top 10 et régulièrement dans le Top 5. Il y aura une pointe de déception de ne pas offrir ça. Mais ce qui m'importe, c'est qu'on fasse le plus beau match en restant qui on est avec nos valeurs et notre jeu. Quel que ce soit le résultat, je serais très fier de ce qu'on a produit et très fier de mes joueurs et mon staff."

💬 Franck Haise dans le cas où le @RCLens ne se qualifierait pas en coupe d’Europe.

"Il y aura une pointe de déception."#RCLASM #Ligue1UberEats pic.twitter.com/Nzcf3gmpzt — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 21, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur