RC Lens : Haise met un coup de pression à l'un de ses joueurs

Selon L'Equipe, David Pereira da Costa a de bonnes chances d'être titulaire, demain, pour le choc entre le RC Lens et le PSG à Bollaert. Ce serait la cinquième fois lors des six derniers matches que le milieu offensif de 23 ans débute. Tout sauf un hasard. Ce gros potentiel est en progression constante, poussé par un Franck Haise ayant expliqué au quotidien sportif combien il attendait plus de son joueur.

"Je l'attends, on l'attend tous"

"La formation est un travail de longue haleine, a déclaré Haise. Mais pour jouer en équipe première à Lens, en Coupe d'Europe, c'est plus difficile. David doit prendre conscience de sa capacité à apporter à l'équipe. C'est une question de maturité. Il doit avoir encore plus confiance en lui pour finir les actions ou les aider à les finir. C'est un joueur de passes. Il peut aussi finir seul sur certaines situations, aller chercher plus de présence dans la surface adverse, de profondeur, de régularité dans ses tirs. Il a cette marge de progression pour être plus utile. Je l'attends. On l'attend tous."

