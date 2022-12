RC Lens : Haise met un coup de pression à ses Mondialistes

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Trois joueurs du RC Lens ont disputé la Coupe du monde 2022 avec leur sélection. Il y avait Przemyslaw Frankowski (Pologne), Salis Abdul Samed (Ghana) et Loïs Openda (Belgique). Ces trois joueurs ont fait leur retour ce samedi lors de la double confrontation face au Havre (3-0, 0-0) en amical.

"Les Mondialistes doivent repartir vite car il y a de la concurrence sur tous les postes"

Après cette double confrontation, le coach des Sang et Or, Franck Haise, a mis la pression aux Mondialistes, qui vont devoir cravacher pour retrouver leur place de titulaire. "Ils doivent se réhabituer au froid après avoir été au Qatar sous des températures plus clémentes. Przemyslaw Frankowski a fait une bonne rentrée alors qu’il n’a repris que mercredi. Salis Abdul Samed c’était mardi et Loïs Openda lundi. Ils ont eu neuf jours de vacances largement mérités. C’était une première semaine pas complète et c’est plutôt bon signe pour la suite car on a encore du temps avant Nice. Ils sont contents d’être là, savent nos objectifs et savent qu’ils doivent repartir vite car il y a de la concurrence sur tous les postes. Ils auront certainement plus de temps de jeu mercredi."

🎙️ #LeDébrief après cette double confrontation.



💬 Franck Haise : « On a montré que l’on était toujours solides et capables de marquer de très jolis buts. Ces deux rencontres ont permis de voir tout le monde. Dans l’ensemble, c’est une après-midi positive. »#RCLHAC pic.twitter.com/wbHCwC6w1Q — Racing Club de Lens (@RCLens) December 17, 2022

