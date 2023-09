RC Lens : Haise note un gros souci malgré la victoire contre Toulouse et pique Wahi pour son raté

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Sur le résultat

« Cela va toujours bien quand on gagne. La semaine dernière, un match de la même veine, on l’avait perdu. Donc quand le scénario se répète un peu, qu’on se crée les premières occases, qu’on fait deux barres et que sur leur première occasion, ils marquent… Mais il faut insister, c’est tout ! »

« Il en manque un peu »

Sur le manque d’efficacité offensive

« Aujourd’hui, on fait 26 frappes, 32 la semaine passée, là on a eu dix occasions très nettes… On a fait quelque chose qui ressemblait à la semaine dernière mais avec un peu plus d’efficacité. Avec beaucoup plus d’efficacité, ça aurait pu être plus net. C’est bien que Wesley (Saïd) marque et Morgan (Guilavogui) aussi. Sur quoi il faut appuyer ? Continuer à jouer, continuer à être rigoureux (…) Il faut croire en soi pour continuer à les mettre au fond. On a fait 50 tirs en deux matchs pour deux buts. Il en manque un peu… »

Sur le raté du duo Machado - Wahi

« Il y a une chose qui s’appelle l’impatience. L’impatience de marquer le troisième but, l’impatience pour Elye de marquer son premier but. Il fallait garder ce brin de lucidité et ce n’est pas toujours évident… »

