RC Lens : Haise craint la fin du Mercato et a une bonne nouvelle avant Rennes

Franck Haise dispose d’une infirmerie quasi au complet pour la réception du Stade Rennais dans deux jours (21h). « On a Adam Buksa qui avance individuellement mais pas dans les hautes intensités. On fera un point le 1er septembre, a-t-il affirmé. On a Jimmy Cabot qui a eu une tension musculaire mais il devrait être avec nous sans trop de problèmes. Pour le reste, on a tout le monde de disponibles. Sur la semaine à trois matchs, il y aura sans doute des changements sur le deuxième et le troisième mis pas forcément sur le premier. »

Interrogé sur le potentiel du SRFC, le coach du RC Lens reste méfiant. « On a envoyé un vrai signal à Monaco, c’est une vraie performance avant de recevoir Rennes, a-t-il poursuivi. Il faut se méfier de tout avec eux, notamment la qualité de leur animation offensive. Ils sont très ancrés dans le haut niveau depuis longtemps. On est obligé de se méfier de tout mais on a envie d’imposer notre style et notre rapport de force. Je ne sais pas à quoi on peut s’attendre samedi. »

Enfin, Haise n’a pas eu grand chose à dire sur la dernière ligne droite du mercato le 1er septembre prochain. « Le Mercato ? Tous les joueurs sont tous focus sur la reprise et j’ai senti le même focus cette semaine, a-t-il évacué. Je suis très content de mon effectif actuel donc ne touchez à rien et pourquoi ne pas l’améliorer ! C’est plus complexe que ça et je le sais, ça peut toujours bouger le dernier jour. Tout peut arriver. »