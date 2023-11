RC Lens : Haise peut doublement remercier le FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En s'imposant 4-0 contre Nantes, le RC Lens a rejoint pour la première fois de la saison la première partie du tableau de la L1. Le RCL est remonté à la 9e place, avec 12 points. Et il a aussi soigné son goal average, même si celui-ci reste négatif (-1). Le RCL 9e de L1, 10e attaque, et 10e défense Comme le note le site Lensois.com, "Le Racing est ainsi désormais 10e du classement des attaques avec 12 buts marqués. Et sur le plan défensif, le RC Lens prend aussi la 10e place après ce clean-sheet, avec 13 buts encaissés." Le tout avant d'aller défier Lorient,7e attaque (15 buts) et 18e défense (20 buts) de L1, juste derrière Nantes (19 buts encaissés)... Podcast Men's Up Life Pour résumer Avec sa large victoire contre le FC Nantes (4-0), le RC Lens a effectué une belle remontée, et pas seulement au classement général... Comme le note le site Lensois.com, "Le Racing est ainsi désormais 10e du classement des attaques avec 12 buts marqués. Et sur le plan défensif, le RC Lens prend aussi la 10e place après ce clean-sheet, avec 13 buts encaissés."

Laurent HESS

Rédacteur