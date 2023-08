RC Lens : Haise positive après le nul contre le Torino

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Ce mercredi, le RC Lens n'a pas réussi à régaler Bollaert comme il l'a si souvent fait la saison dernière. Le Torino n'était pas venu pour rigoler et avec son marquage individuel, sa défense resserrée, il n'a rien laissé passer (résultat : 0-0). Pas de quoi, cependant, laisser un goût amer à Franck Haise. En conférence de presse, l'entraîneur des Sang et Or s'est dit satisfait.

"Je trouve que des choses avancent à chacune de nos sorties"

"On avait un adversaire qui a fait beaucoup de marquage individuel, avec beaucoup d’intensité sur la première demi-heure. Au fur et à mesure, nous avons su desserrer l’étreinte, et plus facilement sortir les ballons, gagner des temps d’avance de façon plus régulière, continuer a gagné des ballons en les mettant sous pression jusqu’au bout. C’était un très bon match, un vrai match de foot à plein d’égards. Je trouve qu’il y a beaucoup de satisfactions, d’autant plus que lors de cette semaine à 3 matches, je voulais aussi donner l’opportunité à certains qui ont moins joué ou à des recrues, de découvrir l’ambiance de Bollaert. Je trouve que de ce côté-là aussi il y a eu de bonnes choses. Il a manqué au moins un but mais pour le reste on s’en est créées pas mal, il y a eu beaucoup de tirs."

"Nous sommes là où nous voulions être à ce moment de la préparation. Je trouve que des choses avancent à chacune de nos sorties, dans le jeu, les animations, sur l’aspect athlétique. Il y a quand même beaucoup de répondant. A 10 jours de la première journée d’une longue saison, je trouve qu’on est pas mal."

Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24

Après le nul 0-0 du #RCLens contre le Torino, le point avec Franck Haise sur la phase de préparation : https://t.co/O23xwfHtAe — Lensois.com Live (@LensoisComLive) August 2, 2023

Podcast Men's Up Life