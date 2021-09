RC Lens : Haise pousse l'un de ses joueurs chez les Bleus

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Révélation de la saison dernière du RC Lens, le latéral droit français, Jonathan Clauss, qui totalisé déjà un but et deux passes décisives depuis le début de l'exercice 2021-2022, n'en finit plus d'impressionner sous le maillot Sang et Or. Son nom a d'ailleurs été évoqué en équipe de France pour pallier la suspension de Jules Koundé, mais c'est finalement Nordi Mukiele (RB Leipzig) qui a été appelé.

De son côté, l'entraîneur lensois, Franck Haise, milite pour une convocation de Jonathan Clauss chez les Bleus. "Le choix appartient à Didier Deschamps. Jonathan a franchi des étapes et il peut encore en franchir. Je ne sais pas où il s'arrêtera. Il a progressé sur les aspects défensifs. Il a aussi progressé dans la variété de ses déplacements. Un joueur qui marque ou qui fait marquer trois, quatre, cinq, six buts, c'est aussi une plus-value", a confié Franck Haise dans un entretien accordé à La Voix du Nord.

