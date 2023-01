RC Lens : Haise préfère s'occuper de l'OM que du PSG

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

En s'imposant ce samedi contre l'AJ Auxerre (1-0), le RC Lens a signé sa dixième victoire en autant de matchs à domicile cette saison. En conférence de presse d'après-match, Franck Haise a livré son sentiment sur cette rencontre.

"Il y a plus de choses à regarder derrière que devant"

"On s’attendait à un match compliqué oui, comme on l’a eu d’ailleurs. On s’attendait à ce qu’Auxerre défende bas avec une ligne resserrée. On préférerait avoir moins de mal, mais je pense qu’on a eu raison de hausser notre intensité dès la deuxième période. Dans ce genre de match et dans un championnat qui est un véritable marathon, il faut savoir gagner. On aime bien gagner en faisant du beau jeu, on n’a certainement pas été suffisamment flamboyant mais je le répète, je ne vais pas me fâcher ce soir parce qu’on n’a pas fait le match du siècle. On a 44 points après 19 journées, c’est ce que je retiens", a confié l'entraîneur lensois qui préfère s'occuper des équipes derrière le RC Lens au classement comme l'OM que du PSG, leader. "Je regarde le classement à chaque fois parce que j’aime le football. Mais il y a plus de choses à regarder derrière que devant, c’est une certitude."

Pour résumer Franck Haise s'est exprimé après le succès de siens face à l'AJ Auxerre (1-0). L'entraîneur lensois a confié qu'il préférait s'occuper des équipes derrière le RC Lens au classement comme l'OM que du PSG, leader.

