RC Lens : Haise prépare beaucoup de changements après Fribourg

Avec cinq matchs à disputer en 15 jours, le RC Lens ne peut pas se permettre de tirer sur la corde avec son onze titulaire… Surtout face au Reims de Will Still 72 heures après un gros combat européen à Fribourg (0-0). Le milieu Diouf – El Aynaoui régénéré avant Fribourg ? Si l’on en croit L’Equipe, Franck Haise prépare de nombreux changements pour rafraîchir son équipe et se préparer (déjà) au match retour en Allemagne dans 4 jours. Il devrait y avoir du changement dans toutes les lignes avec pour décision forte de changer le milieu de terrain, de faire souffler Przemyslaw Frankowski ou encore Elye Wahi. Absent jeudi à Bollaert, Facundo Medina fera aussi son retour en défense centrale. Seulement privé de Deiver Machado actuellement, Franck Haise préparerait ce onze ce dimanche à Auguste Delaune : B.Samba (cap.) – Gradit, Danso, Medina – Aguilar, Abdul Samed, Thomasson, Haïdara – Sotoca (ou Guilavogui), Fulgini – Saïd. Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer On en sait plus sur le plan de jeu préparé par Franck Haise lors de Stade de Reims - RC Lens ce dimanche (17h05). Confronté à une grosse série de matchs, il prépare pas mal de changements dans son onze de départ du fait du double match face à Fribourg.

Alexandre Corboz

Rédacteur