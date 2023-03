RC Lens : Haise prié de revoir sa copie au niveau tactique

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Même si le résultat n'a pas été au rendez-vous avec ce match nul (1-1) à Bollaert face au LOSC, l'expérience de la défense à quatre a été plutôt concluante pour le RC Lens. En l'absence de Facundo Medina, Franck Haise avait décidé d'aligner Frankowski à droite, Gradit et Danso dans l'axe et Haïdara à gauche. Ce schéma peut-il perdurer ? C'est la question que s'est posée le site Lensois.com ce mercredi.

Et la réponse unanime a été non, que ce soit de la part des journalistes ou des supporters. L'argument le plus souvent avancé est que l'effectif lensois a été bâti pour jouer avec une défense à trois, avec des latéraux qui sont davantage des ailiers que des défenseurs. A Clermont ce week-end, tout le monde guettera la composition sang et or avec l'espoir de voir Haise revenir à son schéma traditionnel.