RC Lens : Haise prie pour que ce joueur de l’OL soit absent à Bollaert

Alors que le sprint final de la saison 2020-2021 de Ligue 1 est lancé, le RC Lens, 5e au classement et qui se prend à rêver d'Europe, reçoit ce samedi (21h) l'Olympique Lyonnais, pour le compte de la 31e journée de championnat.

Caqueret, meilleur en contre-pressing en Europe

Maxence Caqueret Credit Photo - Icon Sport

Les Sang et Or vont croiser les doigts pour que Maxence Caqueret ne participe pas à cette rencontre. Homme de l'ombre du dispositif de Rudi Garcia, le jeune milieu de terrain lyonnais, qui a une rigueur et un sens tactique très pointu, est le joueur parmi les cinq grands championnats européens à réaliser le plus de contre-pressing par match cette saison, selon des chiffres communiquées par StatsBomb. L'international Espoirs français est en concurrence avec Bruno Guimaraes et Thiago Mendes pour une place de titulaire face à Lens.