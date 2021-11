RC Lens : Haise reçoit un double coup de pouce pour Troyes

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le RC Lens reçoit ce vendredi Troyes, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a reçu deux bonnes nouvelles.

Blessé au dos lors de la victoire de l'ESTAC sur la pelouse du Stade de Reims (2-1), le 24 octobre dernier, Yoann Touzghar, qui totalise 2 buts et 1 passe décisive depuis le début de la saison, est forfait pour affronter son ancien club où il a évolué de 2012 à 2015. C'est le technicien troyen, Laurent Battles, qui l'a confirmé ce jeudi en conférence de presse. Cette absence s'ajoute à celles de Tristan Dingomé et Florian Tardieu. À noter que ce match se jouera dans un stade Bollaert-Delelis à guichets fermés.

Quoi de mieux que de terminer la semaine dans un stade Bollaert-Delelis plein à craquer ?! #RCLens-@estac_officiel se jouera à 𝐆𝐔𝐈𝐂𝐇𝐄𝐓𝐒 𝐅𝐄𝐑𝐌𝐄́𝐒 ! 🔥#SiFierDEtreLensois #RCLESTAC pic.twitter.com/MLnQfZ81oh — Racing Club de Lens (@RCLens) November 4, 2021