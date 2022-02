RC Lens : Haise reçoit une bonne nouvelle avant Angers

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Actuel 10e de Ligue 1, le RC Lens se déplace ce dimanche sur la pelouse d'Angers, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le club angevin devra être privé de l’un de ses meilleurs éléments.

Sorti sur blessure dès la 8e minute lors de la défaite dimanche dernier du SCO face à l'OGC Nice (1-0), Jimmy Cabot souffre d'une entorse de la cheville. Alors que l'ancien joueur de Troyes et de Lorient doit encore passer quelques examens pour déterminer la nature exacte de sa blessure, il y aurait peu de chances qu'il soit remis sur pied pour affronter les Sang et Or, selon les informations de Ouest-France.

