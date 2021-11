RC Lens : Haise reçoit une mauvaise nouvelle avant Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Sorti prématurément lors de l'écrasante victoire du RC Lens face à Troyes (4-0), à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1, Wesley Saïd, qui montait en puissance ces dernières semaines, s'est blessé aux ischios-jambiers.

Selon les informations du journaliste de France Bleu, Sylvain Charley, l'attaquant des Sang et Or devrait être forfait pour le déplacement dimanche prochain à Brest. Cette absence viendrait s'ajouter à celle de Florian Sotoca, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Le retour de Wesley Saïd serait espéré pour la réception du SCO d'Angers, le 26 novembre.

Les examens ont confirmé la #blessure aux ischios de Wesley #Saïd



Il devrait faire l'impasse sur le déplacement à #Brest

Le 21 novembre lors de la prochaine journée de @Ligue1UberEats



Retour espéré face à Angers le week-end suivant#rclens — CharleyFranceBleuNord (@Charleysylvain) November 12, 2021