RC Lens : Haise reçoit une mauvaise nouvelle avant Monaco

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Sur une série de trois défaites consécutives en Ligue 1, le RC Lens recevra dimanche l'AS Monaco pour le dernier match de la saison. Contrairement aux Monégasques qui affrontent ce mercredi le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, les Sang et Or auront une semaine de récupération pour cette rencontre.

Un groupe au complet pour Monaco

Lancer le diaporama

RC Lens : le onze type des Sang et Or lors de leur dernière saison européenne +12

AS Monaco Credit Photo - Icon Sport

Mais l'entraîneur lensois, Franck Haise, a reçu une mauvaise nouvelle venant du Rocher. En effet, le coach de l'ASM, Niko Kovac, devrait pouvoir compter sur la totalité de son groupe pour défier le Racing. Stevan Jovetic, qui revient d'une blessure au mollet, et Sofiane Diop, remis de son pépin à la cheville, ont fait leur retour cette semaine à l'entraînement.

𝔻𝕚𝕞𝕒𝕟𝕔𝕙𝕖 𝟚𝟛 𝕞𝕒𝕚 𝟚𝟘𝟚𝟙

38𝙚 𝙟𝙤𝙪𝙧𝙣𝙚́𝙚 𝙙𝙚 𝙇𝙞𝙜𝙪𝙚 1

La dernière avant de 𝐕𝐎𝐔𝐒 retrouver ? 🤞#MondayMotivation #rclens pic.twitter.com/UDkSofpAlO — Racing Club de Lens (@RCLens) May 17, 2021