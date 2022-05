RC Lens : Haise reçoit une pluie de bonnes nouvelles avant Reims

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Le RC Lens se déplace ce dimanche sur la pelouse du Stade de Reims, à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1. Alors que l'entraîneur lensois, Franck Haise, a annoncé en conférence de presse qu'il ne déplorait que l'absence de Jean-Louis Leca, suspendu, pour cette rencontre, Reims sera loin d'être au complet pour affronter les Sang et Or.

En effet, selon les informations de l'Union, Moreto Cassama, blessé à la cheville, et Jens Cajuste, touché aux ischios-jambiers, sont forfaits tandis que Nicolas Penneteau, Marshall Munetsi, Anastasios Donis et Hugo Ekitike, meilleur buteur rémois cette saison en championnat avec 9 buts inscrits, sont incertains.

Pour résumer

Moreto Cassama et Jens Cajuste sont forfaits et Nicolas Penneteau, Marshall Munetsi, Anastasios Donis et Hugo Ekitik sont incertains du côté du Stade de Reims avant la réception ce dimanche du RC Lens.