RC Lens : Haise reçoit une première bonne nouvelle avant Nîmes

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Les bonnes nouvelles s’enchaînent au RC Lens. Alors que trois des sept joueurs testés positif au Covid-19 ont fait leur retour dans le groupe pour affronter le Stade Brestois (15h), Seko Fofana (25 ans) sera d’attaque la semaine prochaine.

Selon France Bleu Nord, le milieu de terrain du RC Lens a été testé négatif hier et devrait donc pouvoir faire son retour la semaine prochaine pour préparer la réception du Nîmes Olympique lors de la 34e journée de Ligue 1 (15h). En attendant d’autres bonnes nouvelles à venir ?