RC Lens : Haise récupère un blessé avant Brest

Blessé à la cuisse, Jonathan Gradit était absent lors du match nul concédé vendredi dernier par le RC Lens face à West Ham (1-1), qui était le dernier match de préparation des Sang et Or.

Gradit de retour à l'entraînement !

Mais comme on a pu le voir sur les photos publiée par le club artésien sur ses réseaux sociaux, l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen a repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers. Jonathan Gradit devrait donc être présent dans le groupe convoqué par Franck Haise pour la réception ce dimanche de Brest, à l'occasion de la première journée de Ligue 1.

Pour résumer Blessé à la cuisse depuis deux semaines, Jonthan Gradit a fait son retour cette semaine à l'entraînement du RC Lens et devrait être apte pour la réception ce dimanche de Brest, à l'occasion de la première journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur