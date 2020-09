RC Lens : Haise refuse de croire à un nouveau report face au PSG

Il y a une semaine, la polémique faisait rage après ce que certains ont jugé comme un passe-droit. A savoir le report obtenu par le PSG de leur match face au RC Lens. Un report qui a permis aux joueurs parisiens de profiter de quelques jours de vacances. Problème, trois d'entre eux ont juste contracté le Covid-19 durant cette période. Un timing qui ne manque pas d'interpeller.

Quand certains dissertent sur le manque de sérieux des joueurs parisiens, qui a d'ailleurs provoqué la colère de Leonardo, le coach du RC Lens Franck Haise est spectateur. Pourtant, dans des propos relayés par la Voix du Nord, le technicien nordiste a prévenu. Pour lui, hors de question de croire en un nouveau report. « J’espère bien qu’on va jouer. Le match a déjà été reporté une fois, alors oui, j’espère qu’on jouera. Une fois de plus, ça ne dépendra pas de nous… »

Haise avait refusé le premier report

Refusant de « polémiquer » sur les vacances des joueurs du PSG et leur présence sur les réseaux sociaux pendant ces vacances improvisées, Franck Haise a en revanche confié avoir été contre le premier report, sans que son avis ne soit franchement pris en compte... « J’ai refusé de reporter dans un premier temps. Et puis, à partir du moment où on m’a dit que le match serait reporté… On a alors demandé une autre date, le 23 septembre, qui n’a pas non plus été accordée », grince le coach lensois.