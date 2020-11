RC Lens : Haise rejette l'argument de la baisse physique et vole au secours de Ganago

Un point sur l'effectif

« On a les 25 joueurs de champ aptes, à part Cheick Traoré en réathlétisation, et les trois gardiens. Tout le monde est sur le pont. »

Angers, une formation solide

« C'est une équipe très solide, habituée de la Ligue 1 et qui n'a pas beaucoup de failles. »

Pas de baisse physique selon lui

« Les données physiques générales ne donnent pas le sentiment que tout le monde a. On a beaucoup couru contre Dijon, un peu moins contre Nantes mais on a surtout été moins joueur. On a pas assez alterné nos attaques avec un jeu trop direct à mon goût. Notre bloc était trop ouvert ce qui nous a empêché de mettre la pression sur l'adversaire. »

La rotation va se poursuivre contre Angers

« J'avais construit la semaine avec certaines idées. Je n'ai pas changé même s'il y a toujours des évolutions. Je suis toujours dans l'esprit de faire tourner sur les trois matchs avec certains joueurs. Il y aura encore des rotations. »

Sa gestion de la concurrence

« Je fais des choix. Si certains ont besoin d'explications, ils viennent frapper à ma porte. Je peux pas le faire avec chaque joueur sinon j'y perdrai beaucoup de temps. J'essaie d'être juste dans ce que je fais. Mais certains ne sont pas satisfait. Le message reste que le collectif prime par rapport au reste. »

Sur les difficultés de Ganago

« Si je ne le relance sur 30 minutes à Dijon, ou 60 minutes contre Nantes, il ne retrouvera pas ses sensations non plus. Il n'est pas à 100%, mais si on le met pas dans la compétition, on ne va pas le retrouver à 100%. Ce sont des choix pas simples, on a des attaquants qui travaillent bien, qui font de bons entraînements, de bons débuts de match. J'ai titularisé Gana mais j'espère qu'on va le retrouver à 100% dans les prochaines semaines. »