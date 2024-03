RC Lens : Haise a donné une première réponse à Liverpool

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Ce jeudi, The Athletic nous a appris que l'actuel coach du RC Lens, Franck Haise, figurerait sur une liste élargie d'entraîneurs pour succéder à Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool à l'issue de la saison. Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du choc contre l'Olympique Lyonnais, le technicien français a été interrogé sur cet intérêt des Reds.

"Je suis très content et très fier d'être toujours à Lens"

"Qu’est ce que je peux dire ? C’est bien. C’est la reconnaissance d’un travail que je ne fais pas seul. Un travail sur les data. Oui, c’est une belle reconnaissance et beaucoup de fierté pour le travail réalisée au club depuis quatre ans", a-t-il répondu avec beaucoup d'humilité, qui disputera ce week-end son 158e match sur le banc lensois. "Quatre ans ici, c'est un beau marqueur, c'est une olympiade. La durée, c'est un beau marqueur dans la vie du sport et d'un entraîneur. Je suis très content et très fier d'être toujours là."

RC Lens : Haise déplore plusieurs coup durs avant l’OL https://t.co/1AjqA4Ixv1 — But! Football Club (@club_but) March 1, 2024

Podcast Men's Up Life