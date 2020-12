RC Lens : Haise s'est attaqué au défaut qui a plombé les Sang et Or

A plusieurs reprises depuis le début de saison, notamment contre Angers ou encore Montpellier, le RC Lens a affiché des faiblesses sur coups de pied arrêtés. Sans que cela ne soit forcément visiblement au tableau d'affichage, mais Franck Haise n'a pas attendu pour prendre le taureau par les cornes.

En marge de la victoire face à Brest (2-1), le coach lensois a reconnu avoir travaillé sur cet aspect, ce qui semble avoir porté ses fruits. « On a mis une zone intégrale sur les corners notamment. On prendra des buts, mais nous avons bien répondus ce soir. L’équipe de ce soir avait également plus de taille que d’habitude, mais les joueurs ont bien répondu sur les coups de pieds arrêtés travaillés hier à l’entraînement », a déclaré Haise dans des propos relayés par Lensois.com.

Brest a aidé à valider le travail

Même son de cloche pour Massadio Haidara qui attend lui aussi des résultats sur la durée. « On a travaillé plus longtemps que d’habitude les coups de pied arrêtés à l’entraînement. Cela faisait plusieurs rencontres où nous étions en difficulté dans ce domaine. Nous avons changé notre manière de défendre. Aujourd’hui ce fut efficace. Habituellement, nous sommes au marquage individuel, mais nous étions en zone face à Brest. Pour la suite, ça dépendra de l’opposition en face. Brest n’avait pas de joueurs de taille donc cela était un avantage pour nous », estime le défenseur lensois.