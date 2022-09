FC Nantes - RC Lens : Haise sans concession sur la prestation des Sang et Or

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Voici la réaction de Franck Haise au terme de la rencontre face au FC Nantes. Match terminé sur le score de 0-0. Propos retranscrits par le 11 lensois.

"Ca n’a pas beaucoup pétillé, il faut bien le reconnaître. L’analyse, si je prends le bon côté des choses, c’est un nouveau clean sheet, on reste invaincu avec une série de seize matches sur deux saisons, ce n’est quand même pas anodin. Par contre, il y a eu trop de manques dans notre jeu, pas assez de simplicité et d’exigence notamment sur la première période alors qu’on prenait le dessus et qu’on avait quelques situations intéressantes. Sur la deuxième, on n’a pas su peser dans les vingt derniers mètres pour faire plus mal à cette équipe de Nantes. Et c’est malheureusement logique que ça se termine par un 0-0.

"On a vraiment fait une très bonne semaine d'entraînement. Jusqu’à J-2, on a bien bossé et on a travaillé à la carte pour retrouver de l’énergie. Je ne pense pas que ça vienne de l’état athlétique. C’est certainement, pas pour tous, un manque d’exigence et un peu de suffisance par moments. Et c’est dès le début du match et après pour le remettre à l’endroit, même si on a eu plus de maîtrise que l’adversaire, ce n’est pas simple."