RC Lens : Haise se lâche après la victoire à Reims et revient sur la célébration avec les supporters

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Mené 1-0 à la pause, le RC Lens a renversé ce dimanche le Stade de Reims (2-1), à l'occasion de la 36e minute, grâce à des buts de Florian Sotoca (55e) et Seko Fofana (90+1e). Après la rencontre, l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, n'a pas caché sa joie après cette victoire renversante.

"Ce qu’on a vécu avec les supporters est dingue"

"Le scénario est fou parce qu’on se met nous-mêmes en difficulté sur le peu de choses obtenus par Reims. On n’est pas suffisamment agressif et concentré sur la transition qui amène le but. On a maîtrisé la première période, même sil a manqué d’agressivité dans les vingt derniers mètres. Le groupe a confiance en lui, avec de la fraicheur mentale. Le deuxième but intervient à un moment où on est un peu moins bien. Cela prouve qu’il y a beaucoup de fraîcheur mentale dans ce groupe. Ce but, je le vis comme tous les coaches, c’est une vraie décharge d’adrénaline. Il faut prendre cette décharge, même s’il retombe après 20 secondes. J’ai un masque pour contrôler les choses, mais quand ça lâche ça lâche. Sur le but, c’est le geste d’un guerrier de 51 ans qui ne peut plus courir c’est tout. Tout ce que je vis depuis 26 mois avec les joueurs, le staff et les dirigeants est un privilège. C’est quelque chose de malade. Ce qu’on a vécu avec les supporters est dingue. On a un public en or et ils ont une équipe en or. L’équipe la plus joueuse dans la durée a remporté ce match."

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, n'a pas caché sa joie après la victoire renversante ce dimanche de son équipe sur la pelouse du Stade de Reims (2-1).

Fabien Chorlet

Rédacteur