RC Lens : Haise supervise un chantier d'importance en parallèle des pros

Après deux semaines de repos forcé dû à la trêve internationale, le Racing Club de Lens reprendra le chemin des terrains demain à Dijon. Depuis leur déroute dans le derby (0-4), les Sang et Or ont vu leurs matches contre Nantes à Marseille reportés à cause de la Covid-19 avant de décrocher un nul miraculeux contre Reims (4-4). La dernière quinzaine a permis à Franck Haise de rebooster le moral des professionnels mais également de suivre avec attention la progression des jeunes du centre de formation. Car si l'effectif de l'équipe première affiche complet actuellement, il pourrait en accueillir quelques-uns dans les mois à venir…

"On travaille pour que ça avance"

"Les jeunes sont d’abord là pour apprendre et mesurer l’intensité du haut niveau, a expliqué l'entraîneur lensois en conférence de presse, dans des propos rapportés par le site Lensois.com. On les a eus régulièrement quand on n’avait pas tous nos internationaux partis et certains ont joué contre Anderlecht."

"Cela permet de voir leurs progrès et où ils en sont. J’ai déjà 25 joueurs de champ pro qui sont aptes mais on continue à les suivre, on prépare aussi l’avenir même si la marche entre N2 et L1 est très haute. On travaille pour que ça avance."